Scoperta a Fiastra, sul ponte lungo la strada provinciale 47 che unisce le due sponde del lago, una targa commemorativa dedicata a Dario Conti. “Un atto dovuto e fortemente sentito per ricordare la figura di un uomo, un amministratore ma, soprattutto, un amico, che tanto ha dato al territorio” ha sottolineato Sauro Scaficchia, sindaco di Fiastra. Conti, venuto a mancare nel maggio 2018 all’età di 73 anni, è stato un politico di lungo corso, sindaco di Camerino, consigliere comunale e provinciale, assessore, “una figura di alto profilo, socialista che, pur appartenendo a una parte politica, ha sempre cercato il dialogo con tutti, avendo come unico obiettivo quello di tutelare e valorizzare la Marca di Camerino. La sua, poi, è una storia di famiglia fortemente legata a Fiastra e, in particolare, alla frazione di San Lorenzo al lago dove, ai primi del Novecento, i Conti avevano avviato diverse attività industriali garantendo lavoro a tante persone del posto. Un impegno che, evidentemente, è proseguito nel tempo con Dario e, dunque, intitolargli il ponte sul lago, che rappresenta una infrastruttura fondamentale per la viabilità di questo territorio, è un giusto riconoscimento per il lavoro fatto a favore della comunità di Fiastra e di tutta l’area camerte”.

Alla cerimonia sono intervenuti oltre al sindaco Scaficchia e al vicesindaco Claudio Castelletti, il presidente della provincia di Macerata, Sandro Parcaroli, l’ex presidente dello stesso ente Antonio Pettinari, i sindaci di Camerino, Muccia, Valfornace e Pieve Torina, alcuni familiari, compagni di partito, tanti amici e conoscenti.

“Ricordare Dario Conti e farlo dedicandogli un ponte, ossia un elemento che unisce” ha concluso Scaficchia, “rende onore alla figura di un uomo e di un amministratore che ha interpretato in maniera leale ed onesta il suo ruolo di uomo delle istituzioni. Un esempio che dovremmo tenere sempre a mente”.

