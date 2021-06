Per eliminare il rischio del covid19 in vista delle Olimpiadi di Tokyo l’unica soluzione è vaccinarsi, Gianmarco Tamberi, l’atleta anconetano campione di salto in alto ha ricevuto questo pomeriggio al palarossini il vaccino contro il coronavirus. Un’iniezione del siero pfizer che Gimbo non dovrà ripetere dal momento che è già guarito dal covid dopo essersi ammalato lo scorso marzo.