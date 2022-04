Realtà aumentata per un’interrogazione, green screen per un nuovo video didattico, programmazione dei droni come metodo per innovare la didattica. E' quanto sperimentato alla scuola media "Podesti" di Ancona per migliorare l'integrazione in una realtà fortemente multitenica, e combattere la dispersione scolastica.

Ora questa esperienza punta a diventare direzione di lavoro per Giorgia Latini, assessore regionale all'Istruzione, che punta a destinare 10 milioni di euro dei fondi europei per portare la tecnologia dietro ai banchi di scuola.

Poi c'è il nodo legato alal formazione degli insegnanti.