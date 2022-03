E’ una miscela di paure, della guerra e dei rincari ancora maggiori che potrebbero arrivare, ma anche il problema legato ai trasporti e di importazione delle materie prime con la guerra in Ucraina. Il risultato è trovare scaffali vuoti, specie nel reparto delle farine, come avvenuto durante il lock down, ma anche per altri prodotti, come l’olio di semi. L’impennata su frutta e verdura è già scattata, mentre chi ha un’attività, come spiega Claudia di 19 anni che da tre anni gestisce una pizzeria alla Baraccola di Ancona con la sua famiglia, la situazione è difficile sommando anche le bollette che sono più che raddoppiate in un solo mese.