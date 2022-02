Prima del covid, nel 2019 nelle Marche erano 7194 i lavoratori del mondo dello spettacolo dal vivo, a fine 2020 invece se ne contano poco più di 5.000. più di 2000 persone in meno tra attori, registi, ma anche tecnici e amministratori, spiega la slc cgil che sottolinea come le prime stime per il 2021 riportino numeri ancora in crescita. Nonostante la ripresa degli spettacoli in presenza con capienza al 100% i contagi che si verificano tra gli attori e i tecnici ancora fanno saltare le date di spettacoli che non sempre possono essere riprogrammati. Una situazione per cui il sindacato lancia il progetto Cura Teatri e chiede il sostegno della Regione Marche.