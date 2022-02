ANCONA – Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo piano per sostenere famiglie e imprese con il caro bollette. Si tratta di 6 miliardi di euro che salgono a 8, compresi gli aiuti sull’automotive. Una toppa, ma non sufficiente, dice Rifondazione Comunista che ha organizzato un presidio con volantinaggio in centro ad Ancona. C'è anche una raccolta firme per la petizione popolare.