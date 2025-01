ANCONA – Dramma a Palombina poco distante dalla stazione ferroviaria, è stato ritrovato il corpo di un giovane di 22 anni riverso sui binari. A dare l’allarme intorno alle 4 della scorsa notte alcuni addetti delle Ferrovie impegnati in opere di ripristino proprio in quel tratto. L’ipotesi è che il giovane sia caduto dal cavalcaferrovia, gli operai che hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi hanno riferito di aver sentito un rumore sordo e di essersi precipitati per vedere cosa fosse successo, trovando il corpo del ragazzo.

I soccorsi sono stati tempestivi da parte del 118, ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Gli accertamenti sulla morte del ragazzo, residente con la famiglia a Falconara Marittima, sono condotti dalla Polfer. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari. Purtroppo per il 22enne non c’era più nulla da fare. La dinamica dei fatti è in fase di accertamento ma, in considerazione del luogo dove è avvenuta la caduta e delle protezioni di sicurezza presenti, l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario.