Siglato alla fine dello scorso anno il contratto definitivo tra Interporto Marche, privati e Scannell per la cessione della proprietà e dei diritti edificatori del nuovo sito logistico di Amazon, l'azienda ha già avviato il cantiere. Tecnici e addetti ai lavori di Scannel sono già sul territorio per svolgere indagini geologiche e far partire i lavori veri e propri che inizieranno nei prossimi giorni. Il risultato finale sarà la realizzazione di un capannone di 66mila metri quadrati con un sistema automatico di stoccaggio delle merci che se tutto andrà come da programmi sarà operativo per l'estate 2024. Mille i posti di lavoro che si verranno a creare.