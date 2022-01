Da un lato ci sono Antonio e Mario, due vite diverse, un unico epilogo: entrambi sono tetraplegici e desiderano porre fine alle proprie sofferenze tramite il suicidio assistito; dall'altro lato l'Azienda Sanitaria della Regione Marche che, dicono dall'associazione Coscioni che li sta assistendo, si sottrae ripetutamente ai propri obblighi.

Mario aveva ricevuto il via libera dal comitato etico per l'accesso al suicidio assistito ma quando si è trattato di individuare le modalità per somministrare il farmaco che avrebbe posto fine alla sua vita tutto si è arenato. Antonio ha chiesto il parere del comitato etico ricevendo un secco no. Così ha citato in giudizio l'asur e il caso è finito davanti al tribunale di Ancona.

Intanto però l'Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini difende l'operato della propria azienda sanitaria, invocando una decisione a livello parlamentare, sulla questione esiste in effetti un disegno di legge.

"Affermazioni eversive dell'ordine costituzionale" – replicano dall'associazione Coscioni – la sentenza della Corte Costituzionale ha valore di legge ma Saltamartini ribatte: "non si può chiedere alla Regione o ai dirigenti di agire su un tema del genere con un atto amministrativo, troppo alti i risvolti penali della questione".

Servizio di Laura Meda