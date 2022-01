Marche in zona arancione: se non sarà lunedì 24 gennaio sarà la prossima successiva: ormai da tempo e è stato superato il parametro per l’occupazione dei pazienti Covid nelle terapie intensive (al momento sono 55 i pazienti), e siamo vicini alla soglia di occupazione in area medica, dove con sette ricoveri in più nelle ultime 24 ore, il 29% dei pazienti totali è contagiato. Con la percentuale del 30% scatta la zona arancione. In totale dunque si contano 349 ricoverati Covid negli ospedali marchigiani, con una lista di 50 persone in attesa nei pronto soccorso. E nelle ultime 24 ore si contano 8 vittime in più: si tratta di 7 uomini e una donna, di età compresa tra 76 e 98 anni, tutti con patologie pregresse. Ancora boom di contagi, visto che vengono conteggiati anche tutti gli antigenici rapidi: 5850 i positivi, la maggior parte della provincia di Ancona. E l’incidenza sale a 2549 casi ogni 100 mila abitanti.