Dai contagi covid degli operai, alla difficoltà nel reperimento delle materie prime ai rincari dei costi: continuano i problemi dell'ormai famoso "cantiere lumaca" di via XXIX Settembre ad Ancona. Dopo la proroga di 70 giorni e la sospensione dei lavori per 21 giorni tra dicembre e gennaio per non intralciare lo shopping natalizio, ora il comune dovrà concedere una nuova proroga e intanto negozianti e residenti protestano. L'ultima discussione riguarda la pista ciclabile che farebbe perdere, denunciano in molti tra gli esercenti, decine di parcheggi e dunque di clienti.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che parlano di un forte danno per commercio e turismo. "Viabilità inaccettabile, spesa eccessiva per la città e pochi posti auto", scrivono in una nota, chiedendo subito al Comune un consiglio aperto per trovare soluzioni condivise sulla questione.