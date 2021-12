Via della loggia ad Ancona riapre al pubblico dopo i lavori di ripavimentazione effettuati nelle ultime settimane. E per l'occasione il comune ha organizzato due ulteriori visite guidate alla scoperta dei siti e dei monumenti che si trovano lungo la via, rispetto alle undici organizzate per le festività natalizie.

I due tour sono due uscite extra. Il programma, in collaborazione con l'Arcidiocesi Ancona-Osimo e la Camera di Commercio, è in corso dall'8 dicembre.