Ancora un rinvio per i 13 imputati coinvolti nel processo per bancarotta fraudolenta e peculato dell'inchiesta su Aerdorica. Il gup ha fissato per il 19 dicembre la prossima udienza preliminare per le repliche della procura e della parte civile. Le indagini condotte dalla procura di Ancona che riguardano la società di gestione dell'aeroporto di Falconara abbracciano un arco di tempo che va dal 2005 al 2019, dunque prima del concordato che ha permesso di salvare la società. Inizialmente erano 29 le persone indagate poi però per 15 di loro le posizioni sono state archiviate tra cui anche quella dell'ultima amministratrice unica Federica Massei.