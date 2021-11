Affrontare le emergenze è diventata una sfida continua. Come accaduto in questi giorni di piogge e nubifragi, di strade allagate e famiglie evacuate, di sottopassi chiusi e livelli dei fiumi sotto attenzione. La paura tornata a Senigallia, per fortuna senza tragiche conseguenze, tanto per restare in provincia di Ancona, dove la Prefettura, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno convocato i sindaci, struttura fondamentale dell’organizzazione sul territorio, per promuovere la cultura della prevenzione e della gestione delle emergenze