Un'animata discussione tra coinquilini è finita in tragedia in una palazzina nella frazione di Bivio Cascinare, nel comune di Sant'Elpidio a Mare. A perdere la vita, nella serata del 17 ottobre, è stato Saswant Singh, indiano 29enne, ferito all'addome con un coltello di trenta centimetri usato per la raccolta degli ortaggi. Il fendente letale sarebbe stato assestato da un connazionale di 60 anni, con il quale condivideva lo stesso appartamento lungo via Turati. In corso ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti per una vicenda con i contorni ancora tutti da chiarire.