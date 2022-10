Tre sedie vuote oggi in consiglio regionale, sono quelle degli assessori Guido Castelli, Mirco Carloni e Giorgia Latini, eletti in parlamento lo scorso 25 settembre ma non ancora rimpiazzati dal presidente Acquaroli, costretto in corsa a sostituire Carlo Ciccioli che, oramai è certo, con la gaffe sulle vittime dell'alluvione, si è giocato la poltrona nell'esecutivo.

Al suo posto, dato oramai per certo, Goffredo Brandoni, di Fratelli d'Italia sindaco di Falconara dal 2008 al 2018 e vice presidente anci marche dal 2009 al 2020. Sarà lui a prendere il posto di Guido Castelli al bilancio, mentre in quota lega Chiara Biondi dovrebbe subentrare a Giorgia Latini alla cultura e Andrea Antonini dovrebbe sostituire Mirco Carloni allo sviluppo economico e all'agricoltura. I giochi dunque sembrerebbero fatti eppure il presidente Acquaroli continua a prendere tempo.

Le opposizioni però non ci stanno, il consigliere PD Fabrizio Cesetti, interviene in consiglio, alzando la voce e accusando la giunta di immobilismo. Alle accuse del PD risponde in una nota la consigliera e coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia Elena Leonardi, che ricorda come il presidente stia portando avanti in questi giorni la sua agenda, impegnandosi anche sull'alluvione. Anche lei però, eletta in Senato, è assente oggi in consiglio. Un altro nome da sostituire.