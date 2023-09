Ha gli occhi luminosi e pieni di vita di chi ce l’ha fatta, Costanza Mignanelli. Tiene in mano il suo libro “Il coraggio di piacersi” scritto di getto dalla sua camera e pubblicato in autonomia su Amazon. Quale coraggio ci vuole se sei giovane, brillante e bellissima? E’ la battaglia che però vivono in tante e in tanti contro l’anoressia.