È emozionato Gimbo e non lo nasconde. Grato per l’affetto che la città di Ancona non gli ha mai fatto mancare e gli dimostra ancora una volta nella serata in cui l’atleta medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo ha ricevuto dalle mani del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli la massima onorificenza cittadina: il ciriachino d’oro.