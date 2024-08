PORTO SAN GIORGIO – E’ stata ritrovata l’imbarcazione, ma del pescatore nessuna traccia. Speranze al lumicino per Bruno Boccolini l’anziano di Porto San Giorgio, uscito in mare ieri pomeriggio che non ha fatto rientro a casa. Ieri in serata l’allarme dato dalla famiglia. Durante la notte si è alzato in volo l’elicottero della Guardia costiera mentre il pattugliamento in mare è con due mezzi, sempre della Guardia costiera, ai quali si è aggiunto il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Poi verso le 4,30, dopo ore di ricerche, è stata trovata la piccola imbarcazione a circa 3 miglia dalla riva. Le ricerche, coordinate dalla direzione marittima di Ancona, non si sono mai fermate e proseguono tutt’ora. Il sindaco Valerio Vesprini ha rinviato la festa del mare prevista per questa mattina.