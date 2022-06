In uscita con la prima proiezione il prossimo 23 giugno, il documentario dedicato a Sisto V “The Iron Pope”, realizzato in occasione del cinquecentenario della nascita di Sisto V, il docufilm “The Iron Pope”, prodotto da Officina della Comunicazione, in collaborazione con Fondazione S. Giovanni XXIII, Regione Marche – Assessorato alla Cultura, Fondazione Marche Cultura, Biblioteca Apostolica Vaticana e Diocesi di Macerata verrà presentato in anteprima assoluta in cinque tappe nelle Marche. Le proiezioni toccheranno tutto il territorio delle Marche, ovvero Fano, Ascoli, Senigallia, Macerata e Montalto delle Marche.