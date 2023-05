L'economia che ruota attorno al mare, meglio conosciuta come blue economy. Un'obiettivo: la sostenibilità ambientale, nello specifico marina. Un viaggio alla scoperta della pesca e della gastronomia, della cantieristica e della nautica, dello sport e della tradizione. Le tipicità in blu che danno forma e sostanza alla decima edizione della manifestazione ad Ancona che altro titolo non poteva avere che Tipicità in Blu