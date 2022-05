Nelle Marche lo sviluppo del progetto è visibile dalla porta dei viaggiatori, ovvero il Mulino da Varano a Muccia, comune nel cuore delle terre del sisma del 2016, che si pone come punto di informazione dotato di moderni supporti tecnologici per partire alla scoperta del territorio, lentamente. Rientra nell’ambito di Made in Land, il progetto finanziato dal Programma Interreg Italia Croazia. L’incontro conclusivo ad Ancona è stata un’occasione di dibattito sul ruolo del patrimonio naturale e culturale per lo sviluppo delle aree interne, in presenza di interlocutori internazionali.