La Pinacoteca di Falconara diventa un maxi-ambulatorio per accogliere lo screening gratuito ortopedico per colonna vertebrale, piede, anca, ginocchio e spalla, ideato dal Gruppo Amici per lo Sport in collaborazione con la clinica ortopedica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. Da oggi fino a sabato l'iniziativa 'Il movimento è vita' che permetterà di visitare oltre 800 persone.