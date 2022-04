"La prevenzione è un gioco da ragazzi", ma occorre farla. Sala piena a Jesi per il convegno divulgativo su prevenzione e cura delle patologie urologiche organizzato congiuntamente dai sindacati dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UIL pensionati, un convegno per sensibilizzare iscritti e non solo sulle patologie e su come prevenirle.

Ospite d'eccezione il dottor Vincenzo Ferrara, Primario di Urologia all'ospedale di Jesi, che dopo essersi concentrato sulle patologie legate alla prostata, anche quelle benigne, invita tutti a lavorare sul fronte della prevenzione.

Un convengo molto importante per ultra 65 enni ma anche ultra 50 enni, al quale seguiranno nei prossimi mesi diverse altre iniziative.