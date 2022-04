Una medium, le tracce di sangue nella roulotte accanto al casolare di Montecarotto e gli accertamenti sui telefoni cellulari sequestrati dalla procura. Il mistero di Andreea si infittisce sempre più ma purtroppo nonostante tutte le forze in campo, della ragazza ancora nessuna traccia.

Per trovare Andreea Rabciuc, la 27enne di Jesi scomparsa dalla mattina del 12 marzo tra le campagne di Montecarotto, entra in scena anche una medium. Lo fa sapere l’avvocato Emanuele Giuliani, legale del fidanzato della giovane, Simone Gresti, indagato dalla Procura per sequestro di persona. Si tratta però, tiene a precisare l'avvocato, di una persona che si è messa spontaneamente e volontariamente a disposizione, così come diversi volontari dei vigili del fuoco delle Marche che nei prossimi giorni scandaglieranno la zona con apposite apparecchiature.

L'attività della difesa, continua il legale, non si è mai fermata: anche in questi giorni di festa Andrea Ariola che si sta occupando delle indagini difensive sta battendo la zona alla ricerca di nuovi indizi e verificando gli input già arrivati dalla sensitiva.

Questa è sola una delle risorse messe in campo, spiega l'avvocato Giuliani, che spera di trovare nei prossimi giorni indizi utili, anche grazie all'utilizzo dei droni, fino ad ora impossibilitati a volare a causa del vento.

Intanto si attendono gli esiti degli esami tecnici condotti dalla procura sui quattro telefoni cellulari sequestrati, due di proprietà del fidanzato, uno di Andreea, l'altro appartenente a una quarta persona. All'interno dei dispositivi sarebbero stati trovati alcuni video che mostrano Andreea poche ore prima della scomparsa.

Attesa anche per i risultati degli accertamenti dei Ris nel casolare di Montecarotto e all'interno della roulotte, dove, secondo indiscrezioni, sarebbero state ritrovate alcune tracce ematiche

Stesso discorso per il giubbotto macchiato di sangue sequestrato al fidanzato Simone, sangue che, ribadisce la difesa, non è di Andreea ma dello stesso Simone, a causa di una ferita al volto che lo stesso si era procurato nei giorni precedenti al sequestro.

