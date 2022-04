"Che anche solo l’idea della guerra divenga un tabù e sia eliminata dalla storia dell’umanità", con in mente questa frase del compianto Gino Strada decine di persone hanno sfilato la vigilia di pasqua per le strade di Ancona per dire no alla guerra e al riarmo.

Organizzata dall'Università della Pace insieme ad altre associazioni, la manifestazione, spiegano gli organizzatori, voluto ancora una volta ribadire con fermezza il no all'invio di armi in ucraina e all'aumento dell spese militari.

Una manifestazione diretta anche ad aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Aperta infatti una raccolta fondi per la caritas diocesano di Ancona Osimo destinata ai profughi ucraini.

E all'insegna della pace e della solidarietà anche lo spettacolo Rainbow for Peace organizzato dalla società di Iginio Straffi Rainbow in programma il prossimo sabato 30 aprile al Teatro delle Muse di Ancona. L'incasso della serata sarà interamente devoluto a Medici senza Frontiere.