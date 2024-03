A Civitanova Marche, lunedì 18 marzo, in scena la terza premiazione della Call to Action 'L'energia delle buone pratiche', promossa a livello nazionale da Estra in collaborazione con il Coni e il Cip. L'obiettivo è dare lustro a quelle realtà che, attraverso lo sport, promuovono i valori della solidarietà e dell'inclusione sociale per abbattere qualsiasi barriera. Due società premiate nelle Marche: il Csi di Ascoli Piceno e l'associazione Il Tempio di Bellona di Fermo. L'evento si è svolto all'Istituto Da Vinci. Tra gli ospiti illustri anche l'ex pallavolista Andrea Zorzi.