Un fattore di sviluppo socio-economico per la regione. È il ruolo che ha interpretato e vuole continuare a interpretare l'Università Politecnica delle Marche che ha inaugurato l'anno accademico 2021/2022. Il concetto di futuro fa rima con giovani. Ma di fronte all'aumento di iscritti in ateneo, gli studenti che verranno sono in calo, colpa di un calo demografico preoccupante. Come rilevano gli ultimi dati Istat presentati dal presidente Blangiardo nella sua Lectio Magistralis