Un talento che supera le bombe della guerra e un pianoforte troppo alto. Diana, 9 anni, con le manine vola sui tasti, seduta su due sedie impilate.

E’ arrivata a Falconara, dove è stata accolta da parenti, con la sorellina e parte della famiglia in fuga dall’Ucraina da Kharkiv, città Patrimonio Unesco della Musica. Portando qui un pezzetto d’arte, bellezza e speranza.

Proprio a Kharkiv il sindaco Matteo Ricci ha dedicato la vittoria di Pesaro eletta capitale della cultura e sarà proprio Diana ad aprire la festa in programma sabato al centro arti visive nella città di Rossini.

Al Conservatorio di Pesaro Diana potrà continuare a suonare e a studiare, grazie al collegamento creato dall’assessora di Ancona Ida Simonella con l’amministrazione comunale di Pesaro. Scrive l’assessora su Fb: “Matteo Ricci, insieme al vicesindaco Daniele Vimini hanno messo in piedi un'operazione velocissima per accogliere Diana e sua sorella al conservatorio Rossini, anche se sono così piccole e dunque il percorso era tutto da costruire. Tutto in pochi giorni. Sono stati straordinari. Il resto sta in quelle foto. Diana che prova al conservatorio, la famiglia che toglie un pezzo del macigno che porta addosso. La bellezza di Diana e del suo talento volano sopra la tragedia della sua terra. È più forte di tutto, ha smosso tutti noi e ha trovato una strada. Il cerchio non è chiuso, lo sarà quando lei e la sua famiglia potranno tornare laddove tutto è cominciato”.

Fa sapere il Comune di Pesaro: “Domani, 19 marzo, al Centro Arti Visive Pescheria rivivremo insieme i momenti più belli che hanno portato Pesaro alla vittoria. Tutta la città è invitata, ricordano il sindaco Ricci e il vice sindaco Vimini. Appuntamento alle 18, nel palco di piazzetta della Creatività si alterneranno il pianoforte di Diana, la voce di Clarissa Vichi, la musica dei BDA. Interverranno il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini. Insieme a loro anche i protagonisti che hanno accompagnato Pesaro nel viaggio della candidatura: i membri del comitato di Pesaro2024 e i testimonial della candidatura. Poi la musica, con l’esibizione live di cantanti e band pesaresi. Ad aprire il pomeriggio sarà Diana, bambina ucraina di 9 anni scappata con la mamma e la sorella dai bombardamenti di Kharkiv. Sarà poi la volta di Clarissa Vichi, voce solista pop dell’Orchestra Sinfonica Rossini, accompagnata dal Maestro Marco Di Meo, per un concerto acustico in stile Pop/Latin/Swing. In serata l’energia de I Bambini dell’Asilo Vasco ver band.

Piazzetta della Creatività (tra via Cavour e via Mastrogiorgio) sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 8 di sabato 19 marzo.