Si fa lezione d’italiano a casa di Carla Piccinini, psicologa psicoterapeuta anconetana che da alcune settimane ha accolto un ragazzo afghano di 26 anni, arrivato in Italia attraverso il piccolo grande corridoio umanitario attivato da Amad, Associazione Mulietnica Antirazzista Donne di Ancona, attraverso il “Progetto Afghanistan” a cui ha aderito l’associazione Terza Via di cui Carla fa parte. Hamid, lo chiamiamo così, è di etnia hazara, quella nel mirino dei talebani. E’ laureato in ingegneria e da tempo lavorava per una società legata al governo precedente, soverchiato dai talebani con il contestuale abbandono delle forze Nato e della chiusura delle ambasciate. Circostanza che pone Hamid ancora di più a rischio, per questo tuteliamo la sua identità.