Un incubo quotidiano, un vero e proprio inferno durato diversi anni, Aggressioni continue verbali e soprattutto fisiche subite da una donna di 23 anni incinta e dalla sua bimba di appena quattro anni. La polizia di Ancona ha messo fine alle violenze, fermando il marito di lei e padre della bimba, un 43enne originario del Bangladesh residente ad Ancona.

L’ultimo episodio pochi giorni fa quando l'uomo avrebbe preso a bastonante la donna davanti alla figlia. Nonostante la paura e il dolore fisico, la giovane questa volta decide di ribellarsi, forse anche per il timore di perdere, a forza di botte, il piccolo che portava in grembo. Così scappa di casa e si incammina lungo la statale adriatica, in braccio la bimba di quattro anni. A notare la donna agitata e sotto choc e la bimba in lacrime una una volante della Squadra Mobile della Questura di Ancona che stava eseguendo un servizio di controllo del territorio.

Immediatamente gli agenti hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 che, giunta sul posto, ha prestato assistenza alla giovane trasportandola all’ospedale Salesi per le cure del caso. Ai sanitari la 23enne ha raccontato l’orrore sopportato per anni, botte e violenze continue, consumate tra le mura domestiche della casa in cui vive la famiglia ad Ancona. Storia purtroppo completamente confermata dalle indagini della squadra mobile.

Nei confronti del 43enne, indagato per maltrattamenti e lesioni aggravati dalla convivenza con le vittime – il gip di Ancona ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna e alla figlia, mantenendosi una distanza non inferiore a 500 metri. All’uomo è stato anche applicato il braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con moglie e figlia.