Vogliono certezza per il futuro i lavoratori della sede jesina della Liomatic in presidio davanti alla sede della regione Marche. L'azienda operativa nella vendita di snack e bevande con distributori automatici aveva annunciato a decorrere dal primo marzo la chiusura del sito a causa di un calo d'incassi nel corso degli ultimi anni con conseguenti trasferimenti per i dipendenti. Una decisione a cui era seguita una trattativa che, però, negli ultimi giorni sembra essere saltata. Un fatto che portato i lavoratori a un nuovo incontro in regione con l'assessore al lavoro Stefano Aguzzi. Per i circa 50 dipendenti interessati dalla chiusura l'azienda aveva garantito che tutti sarebbe stati ricollocati nelle altre sedi aziendali Macerata, Pesaro ma anche Perugia e Arezzo.