Roberto Benaglia Segretario Generale della Fim Cisl oggi alla Caterpillar di Jesi insieme al Segretario con delega all’ automotive Ferdinando Uliani per incontrare i lavoratori a tre giorni dal prossimo tavolo al Mise previsto per il 21 febbraio. Si tratta dell'ultimo incontro prima della data del 23 febbraio quando in caso di mancato accordo partiranno le lettere di licenziamento per i 260 lavoratori coinvolti interinali compresi. La speranza è che si riesca a rinviare la chiusura alla luce delle tre lettere di interesse arrivate ai vertici aziendali. Una da un gruppo industriale, un'altra da un fondo di investimento ed infine una manifestazione di interesse da parte di un'azienda.