“Questo non è un incidente di percorso”. Campeggia in piazza del Popolo questo striscione. È il giorno della protesta degli studenti che tornano in piazza. In tutta Italia. Ma a Fermo il significato è ancor più toccante nel ricordo di Giuseppe Lenoci, il 16enne di Monte Urano che il 14 febbraio scorso ha perso la vita in un incidente stradale a Serra de’ Conti mentre stava svolgendo uno stage