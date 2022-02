A due anni di distanza da quella notte in cui in un altro pronto soccorso, quello di Codogno, veniva accertato il primo caso italiano di covid, la vita nei reparti di emergenza non è cambiata, ancora si lotta come nel primo giorno, anzi con un carico di lavoro doppio, dato che oggi i pronto soccorso sono di fatto diventati due: a quello ordinario si è aggiunto anche quello covid.

Noi siamo stati con le nostre telecamere all'interno del Pronto Soccorso di Fermo che ha affrontato nelle scorse settimane momenti estremamente difficili ma dove ora la situazione, fortunatamente, si è normalizzata.

Servizio di Laura Meda