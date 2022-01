Una lettera aperta alla galassia no vax soprattutto ai famosi furbetti del green pass, quelli che avrebbero pagato per far finta di ricevere il vaccino, diverse le inchieste in corso in tutta Italia e nelle Marche, una lettera scritta da chi ogni giorno combatte contro la malattia. La civitanovese Claudia Baiocco, malata oncologica da due anni, ha scelto di raccontare la sua storia per dar voce a tutti coloro che in questi mesi stanno lottando contro il cancro o altre patologie e rischiano, come evidenziato dal presidente dell'associazione italiana di oncologia medica Francesco Perrone, di non trovare posto in ospedale, senza contare poi coloro, e sono molti, che a causa del covid stanno saltando esami determinanti per la diagnosi. Claudia, al momento in cura con una terapia sperimentale, ai furbetti del vaccino o anche a coloro che semplicemente hanno paura di vaccinarsi lancia un appello: fidarsi della scienza e pensare anche a chi ci sta accanto

Servizio di Laura Meda