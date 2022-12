È stata inaugurata stamattina ad Ancona la nuova sede della Comunità Islamica di Ancona, ora sita in via Achille Grandi 46 in zona Baraccola. Si tratta di una moschea di proprietà della comunità dorica, tra le più antiche del territorio, e per i fedeli è il coronamento di un percorso di lavoro, dialogo e scambio con tutto il tessuto cittadino.