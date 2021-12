Tutti a casa senza lavoro ma con addosso la felpa celebrativa Caterpillar realizzata apposta per i 25 anni di vita dello stabilimento di Jesi, sembra uno scherzo ma non lo è: oggi i 270 operai e collaboratori della Caterpillar di Jesi hanno ricevuto un grande pacco di Natale, il secondo dopo quello inviato loro una settimana fa, la lettera di licenziamento.

Una vera e propria beffa per i lavoratori, nuovamente riuniti in protesta di fronte ai cancelli dell'azienda.

Oggi visita anche da parte dell'onorevole Alessia Morani, che ha chiesto agli amministratori regionali unità e vicinanza.

Intanto è stato annunciato per martedì prossimo un tavolo in regione con sindacati e rappresentanti dell'azienda. Attesa anche la visita del Ministro Orlando.

Servizio di Laura Meda