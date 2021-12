La regione Marche entra lunedì in zona gialla e il trend in peggioramento viene confermato ancora dai dati del Servizio Salute della Regione Marche: i ricoverati salgono a 191, cinque in più rispetto a ieri. Di questi 36, uno in più, lottano per la vita nei reparti di rianimazione. Tra questi il 77% risulta non vaccinato. Mentre il bilancio triste delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 3190 con cinque persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre donne e due uomini, tra gli 83 e i 94 anni, tutti con patologie pregresse. La situazione negli ospedali non è destinata ad alleggerirsi: nei pronto soccorso ci sono 38 persone positive in attesa di assistenza e di un posto letto.