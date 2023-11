Uil e Cgil in testa alla protesta. In migliaia hanno animato le piazze quattro capoluoghi, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro, nonché Jesi, per la provincia di Ancona. Allo sciopero anche le autorità politiche, come il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, contestato da Confindustria Ancona. Il presidente Pierluigi Bocchini annuncia la fuoriuscita dell'associazione dalla Consulta delle attività produttive.