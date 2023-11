Con un danneggiamento per le Marche stimato in 20 miliardi, serviranno ancora almeno dieci anni per la ricostruzione, ma viaggiando ogni anno su quasi due miliardi di finanziamento per i progetti. Emerge dai numeri dell’appuntamento all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Piediripa a Macerata. Nel 2023 è stato speso un miliardo per la ricostruzione.