GGF Group, azienda anconetana leader nel settore del Customer Service, cambia veste, stabilendosi nel palazzo di cristallo di Via I Maggio e presentando la sua nuova "casa" con un evento dal titolo Crystal Clear Connection. Non un traguardo, ma la tappa di un percorso che vuole realizzare nella nostra Regione una Silicon Valley della Customer Experience. Una sede all'avanguarda all'insegna della sostenibilità e del benessere di chi vi lavora, progettata e sviluppata sotto l'egida dell'Università degli Studi di Perugia per un'azienda che ha da poco ottenuto la Certificazione per la #parita`digenere, riconoscimento per l'impegno etico di GGF Group.