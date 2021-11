Si chiamano Molnupiravir e Paxlovid e sono i due nuovi farmaci antivirali per il trattamento dei pazienti positivi al covid19. Attualmente entrambi gli antivirali non hanno ancora ottenuto l’approvazione dell’Aifa, ma è di ieri la notizia del via libera della Pfizer ad una “produzione diffusa” della pillola antivirale, che aprirebbe alla produzione in tempi celeri anche per i paesi in via di sviluppo. L’azienda ha annunciato la rinuncia alle royalties (diritti esclusivi di produzione) e ha firmato un accordo con la Medicines Patent Pool – una organizzazione sostenuta dall’Onu – per consentire ad altre compagnie di produrre la sua pillola sperimentale contro il Covid-19. Una decisione che potrebbe rendere la cura accessibile a oltre metà della popolazione mondiale.