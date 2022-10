Venerdì 14 ottobre alle 17.30 al ristorante Amarcord di Ancona (piazza della Repubblica) è stato presentato il libro di Enrico Santarelli “Trasformiamoci. Appunti di un ipocondriaco gentile alla ricerca della felicità”. Una riflessione acuta, con punte d’ironia, sul post pandemia e su nuovi modelli di leadership, a firma di un manager con 20 anni di esperienza, tra i Top 100 marketing leader di Forbes. L’autore ha dialogato con Silvio Cardinali, professore della Facoltà di Economia all’Università Politecnica delle Marche.

A metà tra diario personale e saggio, “Trasformiamoci” prende le mosse dai grandi cambiamenti del nostro tempo, a cominciare dalla rivoluzione digitale e dallo shock della pandemia, per arrivare alla costruzione di un approccio diverso, che possa aiutarci a relazionarci con tutti gli eventi, per quanto questi possano essere nuovi e inattesi. Un approccio “g.e.n.t.i.l.e.”, dove l’aggettivo diventa acronimo delle parole-guida per un leader nuovo, che abbandoni iperattivismo e individualismo per scegliere di agire insieme agli altri con umiltà.

A rendere estremamente piacevole e stimolante la lettura, lo stile colloquiale e l’autoironia (“sono un nerd e ne sono fiero”) e i tanti riferimenti che accompagnano le considerazioni di Santarelli. Citazioni, brani di canzoni, battute di film rivelano la capacità dell’autore di muoversi con disinvoltura tra Eraclito a Fabio Volo, tra La Rappresentante di Lista e Seneca.

Quarantotto anni e tre figli, Enrico Santarelli vive ad Ancona. Laureato in Economia e con un master in Business Administration (MBA), si è misurato nella sua esperienza professionale nella gestione di trasformazioni aziendali e di business, sia in realtà di piccole e medie dimensioni, sia in contesti più grandi, complessi e internazionali. È da sempre appassionato di tecnologia e innovazione e da qualche anno lavora assiduamente nel mondo delle start up.

“Trasformiamoci. Appunti di un ipocondriaco gentile alla ricerca della felicità” è in vendita alla libreria Feltrinelli di Ancona e su Amazon.