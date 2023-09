La nuova stagione del Politeama, con la sua programmazione di spettacoli dal vivo sempre orientata alla qualità, alla diffusione della cultura e alla scoperta di nuove proposte, presenta 14 appuntamenti tra Musica, Teatro e Danza.

La stagione inizia il 29 settembre con la rassegna Jazz, ideata in collaborazione con l’Associazione Tolentino Jazz, che vedrà sul palco musicisti di grande rilievo come Stefano Di Battista, Eleonora Strino e Francesca Tandoi, oltre a due nuove proposte dedicate a miti come Stevie Wonder e gli Steely Dan.

La rassegna Teatro presenta appuntamenti con nomi di grande popolarità come Luca Bizzarri, Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, la Compagnia della Rancia e la nuova produzione di Bottega Teatro Marche con Paola Giorgi e Cesare Catà.

Per la Danza, un protagonista molto amato dalle giovani generazioni, professionista della trasmissione Amici: Amilcar Moret Gonzales.

Completano la stagione quattro concerti del Master Piano Festival, sempre programmato con la consulenza artistica di Cinzia Pennesi, che ospiterà in sala maestri come il pianista Pasquale Iannone, giovani vincitori di concorsi internazionali come Denis Linnik, Sawa Kuninobu, Simone Ivaldi e un acclamato duo acustico con Francesco di Giandomenico alla chitarra e Paolo Castellani al violino.

Anche per questa stagione proseguono i progetti dedicati all’inclusività e ai giovani: infatti, nell’intento quotidiano di essere catalizzatore per le nuove generazioni, il Politeama conferma e amplia a nuove scuole lo strumento della Friend Card Studenti con una somma già disponibile per acquistare biglietti a prezzo super scontato e promuovere quindi, con la massima facilità, la partecipazione a tutti gli spettacoli della stagione.

Prosegue anche il progetto “Tutti insieme a teatro”, con la possibilità per le associazioni di famiglie con figli diversamente abili, di poter assistere gratuitamente agli spettacoli del Politeama; l’iniziativa vuole creare occasioni di socialità e inclusione per i giovani diversamente abili che, insieme ai propri familiari o accompagnatori abituali, potranno vivere l’emozionante esperienza che solo lo spettacolo dal vivo può offrire. Queste attività sono state possibili grazie al contributo di Simonelli Group, azienda del territorio particolarmente vicina ai temi sociali e di inclusione.

Oltre agli spettacoli dal vivo il Politeama presenterà, nel corso della stagione, alcune rassegne cinematografiche e sarà sempre la casa della cultura aperta tutti i giorni, dal mattino con le lezioni del Liceo Coreutico, al pomeriggio con i corsi di danza, canto e recitazione del Centro Teatrale Sangallo e della scuola Sfumature Danza, con le lezioni dell’UNITRE con Convegni, Mostre, presentazioni letterarie e diversi appuntamenti culturali: tante attività che consolidano sempre più il Politeama nel suo ruolo di “Hub Creativo” e cuore artistico del territorio.

Per tutti gli appuntamenti, ma anche tutti i giorni, la Caffetteria del Politeama, accoglierà il pubblico per arricchire l’esperienza di una serata unica e piacevole con l’apericena o un semplice aperitivo prima degli spettacoli, un caffè o un drink, un the o una tisana per finire la serata dopo gli eventi.

La Stagione 2023-2024 è sostenuta da alcuni importanti sponsor privati: il Politeama ringrazia per il prezioso contributo alla cultura Simonelli Group, Cucine Lube, Banco Marchigiano e Estra Prometeo.

Il Politeama è gestito dalla Fondazione Franco Moschini, nata con il Comune di Tolentino, allo scopo di restaurare ed oggi gestire il Politeama: un bellissimo esempio, per il nostro territorio e non solo, che vede dialogare il mecenatismo privato con l’ente pubblico.

STAGIONE 2023-2024

JAZZ

venerdì 29 settembre ore 21,15

Eleonora Strino e Francesca Tandoi Duo

venerdì 17 novembre ore 21,15

Stefano Di Battista e Gigli Jazz Project Bird, il ritratto di un’epoca

martedì 26 dicembre ore 18,00

Paolo Del Papa Collective feat. Linda Valori ’bout Steely Dan

sabato 2 marzo ore 21,15

All Mad Band Stevie Wonder and Friends Live

TEATRO

domenica 8 ottobre ore 18,00

Compagnia della Rancia in Dialogo

domenica 5 novembre ore 18,00

Andrea Delogu in 40 e sto

domenica 3 dicembre ore 18,00

Cesare Catà e Paola Giorgi in Blondie

sabato 13 gennaio ore 21,15

Giampaolo Morelli in Scomode verità e 3 storie vere

domenica 4 febbraio ore 18,00

Luca Bizzarri in Non hanno un amico

MASTER PIANO FESTIVAL

domenica 22 ottobre ore 18,00

Denis Linnik pianoforte

domenica 17 dicembre ore 18,00

SatorDuo violino e chitarra

domenica 28 gennaio ore 18,00

Sawa Kuninobu e Simone Ivaldi violino e pianoforte

domenica 17 marzo ore 18,00

Pasquale Iannone pianoforte

DANZA

domenica 18 febbraio ore 18,00

Amilcar Moret Gonzales Piazzolla Passion

PROGRAMMAZIONE

Jazz – venerdì 29 settembre ore 21,15

ELEONORA STRINO E FRANCESCA TANDOI Duo

Eleonora Strino chitarra/voce

Francesca Tandoi pianoforte/voce

Due musiciste eccezionali, due leader, due stelle nascenti del jazz internazionale si incontrano e danno vita ad un duo esplosivo. Francesca Tandoi ed Eleonora Strino – un piano, una chitarra e due voci- comunicano con il linguaggio del jazz, dello swing, del bebop. Attraverso un viaggio fra standard jazz della tradizione e brani originali, il duo propone un repertorio molto vario e coinvolgente, di grande impatto, per un concerto dalle mille sfumature in cui coesistono virtuosismo e poesia. Eleonora Strino è una chitarrista jazz, compositrice e arrangiatrice di grande talento. Vanta di notevoli sodalizi e collaborazioni come con Greg Cohen, bassista di Tom Waits, con cui ha suonato in tutta Europa e in molti festival importanti. Attualmente fa parte del quartetto di uno dei più importanti sassofonisti italiani come Emanuele Cisi. Francesca Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, ottima compositrice e straordinaria band leader. Le sue performance sono state definite più volte come “un’esplosione di swing” e il suo pianismo è incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo.

Teatro – domenica 8 ottobre ore 18,00

COMPAGNIA DELLA RANCIA in Dialogo – Concerto dialogato

con Elena Nieri, Matteo Volpotti

Luca Tudisca voce/chitarra

Testi di Elisabetta Tulli

Movimenti coreografici di Nadia Scherani

Musiche di Luca Tudisca

Regia di Mauro Simone

Il più recente spettacolo della Compagnia della Rancia approda al Politeama. Tutto inizia da un dialogo e diventa una musica meravigliosa sul palcoscenico: quella di Luca Tudisca, fatta di note e parole colme di sentimenti. I due interpreti, Elena Nieri e Matteo Volpotti, mettono il loro talento e la loro esperienza a servizio di una storia semplice che fa emergere la grandezza dei personaggi. Un concerto dialogato per qualsiasi genere di pubblico, dai giovanissimi agli spettatori più maturi, che può essere apprezzato da tanti punti di vista. Un “fiume in piena” di emozioni, dialoghi che sono pura poesia, raffinati movimenti coreografici e una regia delicata come una carezza.

Master Piano Festival – domenica 22 ottobre ore 18,00

DENIS LINNIK pianoforte

Musiche di Schumann, Debussy, Respighi, Ornstein

Pianista bielorusso già ospite delle più famose sale da concerto del mondo, vincitore del Premio Chopin al Concorso Internazionale “Roma” 2022. Negli ultimi anni della sua attività solistica è stato premiato in altri numerosi concorsi internazionali come il “Concorso Pianoforte e Orchestra” a Cantù, il Concorso “Horowitz” a Kiev, il “Delphic Games” a S. Pietroburgo e ha ottenuto il Premio Speciale dell’Unione Europea dei Concorsi musicali per la Gioventù (2017). Come solista si è esibito in Bielorussia, Ucraina, Francia, USA, Olanda, Finlandia, Italia e Svizzera. I suoi concerti orchestrali comprendono esibizioni con l'Orchestra Sinfonica di Basilea, l'Orchestra da Camera di Monaco, l'Orchestra Roma Tre, l'Orchestra Filarmonica Nazionale dell'Ucraina. Nel 2022 ha pubblicato il suo CD di debutto "Night Wind" che include brani di Janacek, Brahms e Medtner.

Teatro – domenica 5 novembre ore 18,00

ANDREA DELOGU in 40 e sto

Da un’idea di Andrea Delogu e Rossella Rizzi

Scritto da Alberto Caviglia, Andrea Delogu, Giovanna Salvatori, Rossella Rizzi

Regia di Enrico Zaccheo

Unica data nelle Marche

Andrea Delogu non ha bisogno di presentazioni, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e scrittrice. Tutti la conoscono per aver condotto TIM Summer Hits, PrimaFestival, Ricomincio da Raitre, La vita in diretta Estate, Tonica, Indietro tutta! 30 e l’ode. 40 e sto è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi e molto altro, Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza. Trasversale, pungente, stravagante non le manda a dire e ce n’è per tutti giovani e meno giovani, uomini e donne, femministe arrabbiate, poliamorosi convinti, animalisti in crisi, hippie mancati e monoteisti part-time.

Jazz – venerdì 17 novembre ore 21,15

STEFANO DI BATTISTA E GIGLI JAZZ PROJECT

BIRD, il ritratto di un’epoca – Omaggio a Charlie Parker

Stefano Di Battista sax; Luca Pecchia chitarra; Massimo Manzi batteria; David Padella contrabbasso; Lucia Galli arpa. Quartetto Gigli: Luca Mengoni violino I; Stefano Corradetti violino II; Vincenzo Pierluca viola; Federico Pierpich violoncello.

Reputato uno dei fondatori del jazz moderno, Charlie Parker è considerato tra i musicisti più innovativi e influenti dell’intera storia del jazz. In questo progetto firmato Stefano Di Battista, tra i sassofonisti jazz più apprezzati al mondo, viene proposto un estratto che “Bird” registrò nel 1950: Charlie Parker with Strings. Charlie Parker non si limitò a registrare usando il suo quintetto bebop standard ma realizzò un desiderio di lunga data: contaminare la sua musica con il suono classico degli archi. Un programma tutto dedicato a “Bird” con brani originali in stile bebop.

Teatro – domenica 3 dicembre ore 18,00

CESARE CATÀ E PAOLA GIORGI in Blondie – Da Isotta a Marilyn

Alcune celebri eroine caratterizzate dal colore biondo dei loro capelli raccontate in uno spettacolo che alterna uno storytelling originale, stand-up comedy, musica live e recitazione. Partendo da alcune protagoniste letterarie, quali Isotta la Bionda, Afrodite e Maria Maddalena, fino alla contemporaneità per narrare, seguendo il filo conduttore del biondismo come dato simbolico e filosofico, le vicende di figure come Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Brigitte Bardot e Lady Gaga. Il ruolo che l'icona della "Bionda" ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale. Cesare Catà Dottore di ricerca in Filosofia del Rinascimento, è scrittore e performer teatrale. Ha ideato il format dei Magical Afternoon, lezioni-spettacolo sulla grande letteratura, con cui si esibisce regolarmente in teatri, pub, spiagge e altri luoghi inusuali. Paola Giorgi nasce come attrice teatrale iniziando il suo percorso artistico con la Compagnia della Rancia di Tolentino. Attualmente è direttore artistico di Bottega Teatro Marche con cui produce e interpreta Stampe del cielo da Federico Garcia Lorca, Giorni Felici di Beckett regia A. Anconetani, D la principessa Diana e la Palpebra di Dio di Catà regia L. Moretti per citarne alcuni.

Master Piano Festival – domenica 17 dicembre ore 18,00

SATORDUO Histoire du Tango

Francesco Di Giandomenico chitarra

Paolo Castellani violino

Musiche di Piazzolla, Castellani, Gardel, Rodriguez

Uno straordinario viaggio sonoro per scoprire i luoghi, i colori e le storie del tango. Dal periodo classico, nel quale il movimento e il ballo danno forma alla musica, scandendone cadenze e respiri, alla rivoluzione compiuta da Piazzolla, nella quale la musica trascende sé stessa, emancipandosi dalla danza e diventando musica pura, senza spazio e senza tempo. Un concerto dedicato alle più belle musiche di G. Matos Rodriguez, A. Villoldo, A. Piazzolla, P. Castellani, J. Plaza, E. Donato. Apprezzato da critica e pubblico, SatorDuo è formato da Francesco Di Giandomenico alla chitarra e da Paolo Castellani al violino. Il duo ha tenuto concerti in Italia, Europa, Cina, Stati Uniti ed America del Sud, collaborando con importanti Istituzioni come la Roosvelt University di Chicago, l’Ambasciata dell’Uruguay, l’IILAMS (Istituto Italo Ibero Latino Americano) di Roma, St. Mary Le Bow di Londra, l’Università di Tsinghua di Pechino e molte altre.

Jazz – martedì 26 dicembre ore 18,00

PAOLO DEL PAPA COLLECTIVE FEAT. LINDA VALORI ’bout Steely Dan

Linda Valori voce; Luca Giardini tromba; Maurizio Moscatelli sax alto; Marco Postacchini sax tenore; Paolo Del Papa trombone; Tommaso Uncini sax baritono; Giovanni Baleani chitarra; Emanuele Evangelista pianoforte; Gabriele Pesaresi basso; Andrea Elisei batteria.

Il gruppo più atipico del rock anni ’70, “Steely Dan”, appartiene alla ristretta élite dei musicisti universali, capaci di catturare gli ascoltatori più disparati per gusti e attitudini. Un collage variopinto, frutto di molteplici influenze – jazz, certo, ma anche rock, pop, country, soul, blues, funky – che collimano fra loro, bilanciandosi in perfetto equilibrio. Il repertorio più famoso del gruppo riarrangiato da Paolo Del Papa con la straordinaria voce di Linda Valori e da un collettivo stellare d’eccezione. È il concerto di S. Stefano adatto a soddisfare tutti i gusti musicali.

Teatro- sabato 13 gennaio ore 21,15

GIAMPAOLO MORELLI in Scomode verità e 3 storie vere

Scritto da Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli

con la partecipazione del M° Sergio Colicchio

Giampaolo Morelli, tra i tanti ruoli noto al grande pubblico come l’ispettore “Coliandro” della famosa serie televisiva, si racconta in un comedy speech irriverente, pungente e maledettamente sincero. Le scomode verità infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle 3 storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Master Piano Festival – domenica 28 gennaio ore 18,00

SAWA KUNINOBU E SIMONE IVALDI violino e pianoforte

Sawa Kuninobu violino

Simone Ivaldi pianoforte

Musiche di Handel, Poulenc, Franck

Una combinazione affascinante di virtuosismo, armonia e profondità emotiva. Il duo formato da Sawa Kuninobu al violino e da Simone Ivaldi al pianoforte propone un repertorio dedicato alle più belle e suggestive pagine di G.F. Handel, F. Poulenc e C. Franck. Sawa Kuninobu è una violinista giapponese vincitrice di prestigiosi premi in concorsi internazionali come il secondo premio all'International Music Competition di Osaka, il primo premio all'European Music Competition" di Moncalieri e il primo premio all'International Cremona Competition for Strings. Ha fatto parte stabilmente di prestigiose orchestre, come l'Orchestra dell'Accademia di Toho e l'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala. Simone Ivaldi si è esibito nelle sale più prestigiose e per importanti associazioni, come l’Unione Musicale e Lingotto Musica a Torino, Fazioli e l’Università Bocconi a Milano, l’Accademia Filarmonica Romana e il Festival Cristofori a Padova. Ha partecipato a numerosi concorsi e rassegne pianistiche, conseguendo diversi riconoscimenti, è stato inoltre finalista in importanti concorsi internazionali.

Teatro – domenica 4 febbraio ore 18,00

LUCA BIZZARRI in Non hanno un amico

Di e con Luca Bizzarri

Scritto con Ugo Ripamonti

Ispirato dall’omonimo podcast edito da Chora Media

Uno spettacolo ispirato dall’omonimo podcast che nell’ultimo anno ha riscosso un tale successo da rendere il modo di dire “Non hanno un amico” un intercalare comune e diffusissimo. Esattamente come nel podcast ma con tutte le possibilità di approfondimento e “godimento” del contesto teatrale, al centro c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con tutta la sagacia della sua satira, Luca Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Un racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere. Luca Bizzarri, dopo aver recitato in teatro con lo Stabile di Genova, insieme a Paolo Kessisoglu, ha formato il sodalizio comico “Luca e Paolo” con cui ha partecipato e condotto, con successo innumerevoli trasmissioni televisive.

Danza – domenica 18 febbraio ore 18,00

AMILCAR MORET GONZALES in Piazzolla Passion

Omaggio in danza ad Astor Piazzolla

Piano, violino e Corpo di Ballo del Romae Capital Ballet

Coreografie di Sabrina Bosco

Uno spettacolo di danza con il Corpo di Ballo del Romae Capital Ballet e la partecipazione straordinaria di Amilcar Moret Gonzales, con la musica dal vivo di Astor Piazzolla. Le atmosfere argentine del celebre musicista, interpretate dalle coreografie del giovane corpo di danza e dal ballerino, professionista di “Amici”, Amilcar Moret Gonzales. Nato a L'Avana nel 1977, Amilcar Moret Gonzales ha studiato presso la National Ballet School of Cuba. Ha danzato come primo ballerino presso numerosi palcoscenici europei come il Bavarian State Ballet, Les Ballettes De Monte-Carlo, il Zurich Ballet e The Hamburg Ballet. Ha inoltre danzato in ruoli principali in Brasile, Stati Uniti e Messico in opere come Coppélia, La fille mal gardée, Lo schiaccianoci e Le Corsaire. Tra i suoi premi e riconoscimenti, si annoverano la medaglia d'oro al Concours International de la danse di Parigi nel 1996 e la medaglia di bronzo al Helsinki International Ballet & Choreography Competition nel 1995. Ha lavorato come ballerino professionista e insegnante di danza classica nella trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi, ruolo che gli procura notorietà in Italia. Nel 2016 è primo ballerino freelance e danza al fianco di Rossella Brescia nelle opere Carmen e Cassandra di Luciano Cannito. Attualmente è primo ballerino nel Kiel Ballet in Germania.

Jazz – sabato 2 marzo ore 21,15

ALL MAD BAND Stevie Wonder and Friends Live

Alessandra Doria voce; Olindo Filippelli voce; Luigi Ferrara harmonica; Vincent Campanelli sax; Giulio Spinozzi tromba; Carlo Piermartire trombone; Massimo Saccutelli tastiere/piano; Andrea Zaccari basso/audio e video; Paolo Sorci chitarre; Fabio Andrenacci percussioni; Giorgio Bartoloni batteria.

Undici musicisti di grande esperienza rendono omaggio a Stevie Wonder, alla sua musica Funky-Jazz diventata popolarissima nel mondo, con successi planetari evergreen. Il concerto renderà omaggio anche a tutti gli artisti che, nel corso della sua lunga carriera, hanno collaborato con Stevie Wonder: Paul McCartney, Lionel Ritchie, Frank Sinatra, Eurythmics, Whitney Houston e Dionne Warwick. Un vero e proprio show dalle mille luci e dagli infiniti suoni per celebrare uno dei musicisti più innovativi e influenti della musica contemporanea.

Master Piano Festival – domenica 17 marzo ore 18,00

PASQUALE IANNONE pianoforte

Musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninov

Uno dei più celebri pianisti italiani, un virtuoso di straordinarie capacità e raffinata sensibilità, Pasquale Iannone propone un concerto dedicato a tre grandi compositori della scena musicale del XIX secolo. Le più belle pagine di L.V. Beethoven, uno dei maggiori compositori di tutti i tempi, di F. Chopin, importante compositore del periodo romantico definito “poeta del pianoforte” e di S. V. Rachmaninov, tra i più grandi compositori e pianisti russi. Pasquale Iannone è vincitore di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali come il Concorso 'A.Casella' (Napoli), 'Carlo Zecchi' (Roma), 'Gina Bachauer' International Piano Competition (USA). Recentemente gli è stato conferito il Premio Internazionale 'Foyer 2005' per la carriera e l'alto livello delle sue esecuzioni. Le scelte di repertorio spesso inusuali e di grande caratura virtuosistica gli hanno reso un grande apprezzamento della critica ed i consensi più entusiastici del pubblico. Si è esibito nelle più prestigiose sale di tutto il mondo e con varie orchestre italiane e straniere tra cui l’Orchestra 'A.Scarlatti' di Napoli, La Utah Symphony Orchestra (USA), la New England Symphonic Ensemble (New York), la Cape Town Symphony Orchestra in Sud Africa.

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno in vendita al Botteghino del Politeama, dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. I biglietti saranno in vendita anche online all’indirizzo www.politeama.org/biglietti

FRIEND CARD 2023/24

La Friend Card è la carta prepagata che consente a chi la possiede di acquistare tutti gli eventi organizzati direttamente dal Politeama e dai suoi partner a prezzo scontato. Una tipologia di acquisto che supera e migliora il concetto di abbonamento, arricchendolo della libertà di scegliere in qualsiasi momento lo spettacolo che si vuole acquistare a prezzo scontato.

La Friend Card è quindi, una sorta di “abbonamento libero” al Politeama che consente allo spettatore di scegliere sia gli spettacoli a cui vuole assistere che l’importo del proprio “abbonamento”.

Sottoscrivendo la “Friend Card” del Politeama è possibile acquistare 1 o 2 biglietti al prezzo ridotto di circa il 20% e senza i costi di prevendita.

La card può essere attivata in qualsiasi momento presso il Botteghino del Politeama, effettuando una prima ricarica d’importo pari o superiore a € 90,00, in seguito si potrà ricaricare con l’importo desiderato con un minimo di € 50,00. Gli under 30 possono sottoscrivere la Card con un importo minimo di € 30,00.

A chi sottoscrive la Friend Card sono riservate promozioni, offerte e priorità di acquisto per eventi specifici. La card può essere anche un gradito regalo di Natale fornita in una elegante confezione.

FRIEND CARD STUDENTI con il contributo di

La Friend Card Studenti è una speciale carta prepagata dedicata agli allievi di diverse scuole del Territorio per arricchire la proposta culturale e agevolare il dialogo con le giovani generazioni. Differisce dalla Friend Card per la possibilità di acquistare un solo biglietto per ogni evento, con costi a partire da 3,00 €.

CALENDARIO e BIGLIETTI

venerdì 29 settembre ore 21,15 – Jazz

ELEONORA STRINO E FRANCESCA TANDOI ”Duo”

biglietti 15€

domenica 8 ottobre ore 18,00 – Teatro

COMPAGNIA DELLA RANCIA ”Dialogo”

biglietti 20€

domenica 22 ottobre ore 18,00 – Master Piano Festival

DENIS LINNIK pianoforte

biglietti 10€

domenica 5 novembre ore 18,00 – Teatro

ANDREA DELOGU ”40 e sto”

biglietti 25€

venerdì 17 novembre ore 21,15 – Jazz

STEFANO DI BATTISTA E GIGLI JAZZ PROJECT ”Bird, il ritratto di un’epoca”

biglietti 15€

domenica 3 dicembre ore 18,00 – Teatro

CESARE CATÀ E PAOLA GIORGI ”Blondie”

biglietti 20€

domenica 17 dicembre ore 18,00 – Master Piano Festival

SATORDUO ”Histoire du Tango”

biglietti 10€

martedì 26 dicembre ore 18,00 – Jazz

PAOLO DEL PAPA COLLECTIVE FEAT. LINDA VALORI “’bout Steely Dan”

biglietti 15€

sabato 13 gennaio ore 21,15 – Teatro

GIAMPAOLO MORELLI ”Scomode verità e 3 storie vere”

biglietti 25€

domenica 28 gennaio ore 18,00 – Master Piano Festival

SAWA KUNINOBU E SIMONE IVALDI violino e pianoforte

biglietti 10€

domenica 4 febbraio ore 18,00 – Teatro

LUCA BIZZARRI ”Non hanno un amico”

biglietti 25€

domenica 18 febbraio ore 18,00 – Danza

AMILCAR MORET GONZALES”Piazzolla Passion”

biglietti 20€

sabato 2 marzo ore 21,15 – Jazz

ALL MAD BAND ”Stevie Wonder and Friends Live”

biglietti 15€

domenica 17 marzo ore 18,00 – Master Piano Festival

PASQUALE IANNONE pianoforte

biglietti 10€