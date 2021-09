Una struttura nata per ospitare i pazienti oncologici che per eseguire eseguire diagnosi e terapie hanno bisogno di soggiornare per alcuni giorni in prossimità dell’Ospedale e che per motivi logistici, personali e famigliari non possono fare ritorno al proprio domicilio. È il “Casale Angelini”, la struttura residenziale nelle campagne di Torrette che Fondazione Angelini mette a disposizione dei pazienti dell’Aou Ospedali Riuniti di Ancona.