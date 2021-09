“I lavoratori non devono pagarsi i tamponi per poter lavorare”: così la Cgil Marche interviene sull’estensione del green pass in tutti i luoghi di lavoro, secondo il recente decreto del governo Draghi.

Altro nodo, la sostituzione dei lavoratori sospesi perché senza certificato verde: “Nelle piccole aziende non sarà facile gestire il ricambio”.

Servizio di Lucio Cristino.