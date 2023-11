Da 16 giorni, quelli dell'esodo agostano, i prezzi della benzina sono in costante aumento. Al salasso non possono scappare gli automobilisti marchigiani. Che però possono accontentarsi di un primato: la regione è infatti la più economica in Italia per quanto riguarda i prezzi di benzina e gasolio alla pompa self. Ascoli Piceno la provincia meno cara