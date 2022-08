Ritorna una delle iniziative più apprezzate della Biblioteca Comunale “Benincasa”: il prestito di libri in spiaggia con "Libri da…mare".

Il servizio è partito 25 anni fa, nel 1997, come uno dei primi esperimenti di biblioteca in spiaggia. Riprende quest'anno dopo la pausa dovuta all'emergenza sanitaria, e continua a proporre ai frequentatori di Palombina la possibilità di scegliere il libro di proprio interesse, all'interno di una raccolta in cui i lettori troveranno a loro disposizione libri di vari generi, oltre alle novità di narrativa e saggistica.

Per i bambini e i ragazzi sarà a disposizione un settore appositamente pensato per loro. Grandi e piccoli, iscrivendosi al servizio, potranno prendere in prestito un libro per una settimana.

“Libri da…mare” aspetta i lettori presso lo stabilimento n. 18 Sunset Beach di Palombina, dal 12 luglio al 31 agosto. Il servizio sarà attivo il martedì e il sabato dalle 9.00 alle 12. 00; il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Servizio di Olimpia Peroni