Crescono i contagiati con sintomi da Covid nelle Marche: di questi, ad oggi, finisce in ospedale solo una minima parte.

Così, se gli ospedali restano scarichi, per ora, si guarda all’autunno come primo banco di prova per non trovarsi con le le terapie intensive piene e nuove misure restrittive.

“Le direzioni sono tre”, spiega l’assessore alla salute, Filippo Saltamartini: vaccinazione di massa, un uso più spinto degli anticorpi monoclonali e test salivari da impiegare a scuola. “Abbiamo ordinato 500 mila test per isolare subito i positivi negli istituti scolastici”, dice Saltamartini.